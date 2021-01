2021 New Year’s Promotions By Recommendations

by

The following list comprises the 2021 New Year’s promotions by recommendation for 5th, 6th and 7th dan, and Shihan. Congratulations to all!

The recently posted list by Aikikai can be found here: Click Here

Godan

Kenneth Cadogan – Aikido of Chester County

Aaron Cass – Portsmouth Aikido

Jorge Del Castillo – Florida Aikikai

Robert Lewis Clark – Kitsap Aikido

Larry DeCarmine – Palm Beach Aikikai

Neal Earhart – Aikido of Westchester

Graham Fraser – Mount Saint Vincent Aikikai

Arnold Gentile – Albany Aikido

Michael Hannoyer – Aikido de la Montagne

Daniel Hayes – Chushin Aikikai

Victor Hung – Aikido of Colorado

Alan Jackson – Mt Pleasant Aikido

Raymond Kohl – Midwest Aikido Center

Wendy Rusch Kopka – Midwest Aikido Center

Chris Mills – Island Aikido

Octavia (Tabi) Pereyra – Florida Aikikai

Keith Pray – Albany Aikido

Gustavo Rearte – South Bay Aikikai

Benjamin Silver – Aikido of Santa Barbara

James Sinnott – Aikido Institute of Newfoundland

Donald Slater – Georgia Southern University Aikido Club

Rokudan

Timothy Antrim – Southside Aikido

Ty Barker – Portland Aikikai

Robert Crowell – Knoxville Aikikai

Ray Feliciano – Pasadena Aikikai

Bryan Golden – Woodstock Aikido

Jack Hayes – Aikido Cedar Rapids

Sharon Henn-Kanai – New England Aikikai

Alesia Kunz – San Francisco Aikikai

Ralph Legnini – Woodstock Aikido

Michael Martin – Capitol Hill Aikikai

William McLuskie – Water Oak Aikikai

Lynne Morrison – Florida Aikikai

Charles Renner – Springfield Aikido Club

Jayne Thompson – Aikido Cedar Rapids

Joseph Verville – San Francisco Aikikai

Robert Ward – Aikido of Prescott

Kenneth Yamazaki – New York Eastside Aikikai

Nanadan

Penny Bernath – Florida Aikikai

David Birt – Davis Aikikai

Yukiko Katagiri – Cornell Aikido Club

Steven Kaufmann – Open Sky Aikikai

Grady Lane – Brevard Aikikai

Larry Levitt – Valley Aikido

Joseph Nemeth – Aikido of Nassau County

Collins Smith – Bermuda Aikikai

William Xavier Staub – Waianae Coast Aikido

Geraldine Louise Tremblay Waianae Coast Aikido

Richard Wagener – Palm Beach Aikikai

Frank Wong Loi Sing – Aikido Curacao

Shihan