Dan Promotions January 2, 2016 – June 30, 2016

Test applications received and dated between January 2nd 2016 and June 30th, 2016 (some listings represent applications prior to Hombu approval, applications not received by posting date will not be listed in the post).

Shodan

Jacob Anderson – Newport Beach Aikikai

Gabor Balog – Ottawa Aikikai

Tom Bove – Aikido of Cincinnati

Tony Breda – Heaven and Earth Aikido

Jared Burke – Maru Aikikai South

Daniel Cardona – Aikido of Cincinnati

Christopher Charles – Barbados Aikikai

Ashley Coles – Georgia Southern University Aikido Club

Daniel Francoeur – Ottawa Aikido Centre

Van Gabriel – Zanshin Aikido School

Peter Goldman – Aikido of Westchester

Ralph Hagewood – Asheville Aikikai

Wini Hamilton – Seattle Aikikai

Aaron Hunter – Kentuckiana Aikikai

Emilie Inoue – Aikido of Champlain Valley

Kimberly Koenig – Woodstock Aikido

Amanda Laurick – Seattle Aikikai

Rachel Levison – Boston Aikikai

Yann Marcoux – Aikikai de l’University Laval

Nancy Mateski – Kenosha Aikikai

John McAvinue – Kentuckiana Aikikai

Thao Nguyen – Plano Aikido Center

James Nofil – Florida Aikikai

Alexandre Pain Monteregie Aikikai

Wes Potts – Central Arkansas Aikikai

Renan Ramos – Harvard Aikikai

Robert Rittman – Two Rivers Aikikai

Sarah Safford – Aikido of Park Slope

Kym Salameh – Aikido de la Montagne

Joseph Sloat – Midwest Aikido Center

John Tawa – Boston Aikikai

Michael Vargas – Plano Aikido Center

John Wozniewski – Aikido of Dallas

Nidan

Alexander Angustain – Maru Aikikai South

Melissa Avendano – Aikido of Dallas

Linda Baron – North Coast Aikikai

Matthew Bolton – Aikido of Cincinnati

Charles Calcagni – Aikido of Park Slope

Juan Carlos Perez Casanova – Aikido Institute of Newfoundland

Eric Dunlap – Aikido of Park Slope

Tom Gorman – Aikido of Northampton

Ed Haponik – Aikido of Charlotte

Arielle Herman – Rivertide Aikikai

Mark Heuer – Aikido of Dallas

Susan Irion – Aikido of Cincinnati

Dean Karres – Central Illinois Aikikai

Leonel Martinez-Perez – Kentuckiana Aikikai

Kevin Masters – Rivertide Aikikai

Mathieu Pichette – San Francisco Aikikai

Frank Ruzicka – Aikido of New Orleans

Abell Smith – Seattle Aikikai

Violet Snow – Woodstock Aikido

Scott Stein – Palm Beach Aikikai

Serguei Vassiliev – Shodokan

Oscar Vazquez – Aikido of Dallas

Tobias Weiss – Aikido of Cincinnati

Ken Wilcox – Aikido of Denton

Sandan

Denis Betournay – McGill Aikido

Jerome Cervantes – Midwest Aikido Center

Charles Cunningham – Grinnell Aikikai

Michael Fliss – Open Sky Aikikai

Patrick Gaucher – Rivertide Aikikai

Seth Hansen-Hall – Woodstock Aikido

Shanat Kolhatkar – Aikido de la Montagne

Laura Kopczak – Woodstock Aikido

Jerry Madden – Aikido of Dallas

Roy May – Seattle Aikikai

Mauricio Oyarzun

Jacques Pharand – McGill Aikikai

Benjamin Polikarpov – Toronto Aikikai

Danwood Rasmussen – Twin Cities Aikido Center

Judith Metskas Ringer – Portsmouth Aikido

Adam Roehrig – Kentuckiana Aikikai

Nicholas Ross – Woodstock Aikido

Tony Truong – Newport Beach Aikikai

Chase Valdez – Aikido of Park Slope

Rene Villarreal – Aikido of Dallas

Carla Wells – Newport Beach Aikikai

Yondan