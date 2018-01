New Year’s Recommendations 1-1-2018

by

The following list comprises the 2018 New Year’s recommendations for 5th dan and above, and Shihan.

The recently posted list on Aikikai Foundation’s website can be found here: Kagamibiraki Grading 2018

Godan

Maite Azcoitia – Gold Coast Aikikai

Renee Bean – Chushin Aikido Center

Driss Benmoussa – Aikido of Park Slope

Luis Javier Burghi – Aikido of Park Slope

Christy Calder – Aikido of Santa Barbara

Anthony Chong – Aikido Curacao

Michael Clair – Fudoshin Aikikai

Sean Conley – Martha’s Vineyard Aikido Club

Tim Cooper – Albany Aikido

Jerome Curiale – Aikido of Red Bank

Thomas Davis – Peachtree Aikikai

Byron Eddy – Litchfield Hills Aikikai

Wendall Gault – Aikido of Park Slope

Philip Gendrault – San Francisco Aikikai

Paul Glavine – Aikido Institute of Newfoundland

Walter Gonzalez – New York Aikikai

Colleen Hogan – Aikido Institute of Newfoundland

Michel Hovan – Granite State Aikido Club

Richard Morrison – Center Island Aikido

Oleg Polishevich – Aikido of Park Slope

David Ross – New York Aikikai

James Shell – Aberdeen Maryland Aikikai

Michael Terruso – Vineland Aikikai

Aristedes Stamatelakey – Southland Aikido

Alexandre Vieira – Skylands Aikikai

Giovani Villafane – Chiheisen Aikido

Mark Voohees – New York Aikikai

Gennadiy Zolotarov – Aikido of Park Slope

Rokudan

Elizabeth Albin – New York Aikikai

David Childers – North Coast Aikikai

Christopher Clark – Portland Aikido

Jaime de Jesus – Midwest Aikido Center

Motier Haskins – Fairfield Iowa Aikikai

Ayal Joshua – Miami Aikikai

Thomas Kelly – Midwest Aikido Center

Eiji Kurashige – North Chatham Aikido Club

Rock Lazo – Kenoshi Aikikai

Harry McCormick – Florida Aikikai

Susan Monroe – Aikido of Cincinnati

Kenneth Pletcher – Midwest Aikido Center

Wayne Sherman – Providence Aikikai

Jeff Shimonski – Florida Aikikai

James Soviero – Aikido of Red Bank

Jay Stallman – Peachtree Aikikai

G. Jeffrey Vernis – Palm Beach Aikikai

Naomi Wentworth – Midwest Aikido Center

Robert Whelan – Shodokan

Nanadan

Raymond Farinato – Aikido of Fairfield County

Irvin Faust – Albany Aikido

Dennis Meno – Suncoast Aikido

Edward Peteroy – USAF Academy Aikido Club

Gordon Sakamoto – Northern Virginia Aikikai

Darrell Tangman – Augusta Aikido Club

Shihan