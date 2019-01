New Year’s Recommendations 1-1-2019

by

The following list comprises the 2019 New Year’s recommendations for 5th dan and above, and Shihan.

The recently posted list on Aikikai Foundation’s website can be found here: Kagami Biraki Grading 2019

Godan

David Babcock – New York Aikikai

Steve Bandy – Aikido of Dallas

Luis Cataldi – Raleigh Aikikai

John Chiarolanzio – Aikido of New Paltz

Shawn Dansby – Aikido of Cincinnati

Alberto De La Pena – Aikido of Dallas

Brian Ericksen – Heaven and Earth Aikido

Laura Gabbe – Aikido of Park Slope

Jamal Granick – Aikido of Park Slope

Michael Grover – Florida Aikikai

Jean Laplante – Aikikai de l’Universite Laval

Joshua Layton – Monteregie Aikikai

Janet Lowe – Florida Aikikai

Meipo Martin – Capital Hill Aikikai

Charles Oaks – Aikido of Dallas

John O’Connor – Long Island Aikikai

Martin Perez – Toronto Aikikai

Thanh Vinh Pham – Aikido de la Montagne

John Porter – Aikikai of Philadelphia

Mark Reichert – Cornell Aikido Club

Ahmed Rhando – Aikido School of Maghreb

Mary Dee Seabolt – Aikido Center of Jacksonville

Alexander Sorisky – Ottawa Aikikai

William Stairs – Ottawa Aikikai

John Thompson – Aikido of Denton

Paul Tigh – Aikido of Dallas

Robert Vichnis – Aikido of Park Slope

Rokudan

Thomas Berry – Aikido of Ashland

Fabio Chirinos – Dairyukai Aikikai

Cong Nguyen – Summit View Aikido

Jonathan Reid – Aikido of Central New York

Edward Schechtman – Center Island Aikido

Jose Maxcen Soriana – PAPA Aikido Michigan

Kevin Templer – Aikido of San Antonio

Christine Wong – Aikido of Santa Barbara

Nanadan

Douglas Firestone – Aikido of Westchester

George Kennedy – Aikido Center of Atlanta

TK Lee – Aikido of Houston

Charles McGinnis – Aikido fo Cincinnati

Joel Posluns – North Vancouver Aikikai

Yoko Okamoto – Aikido Kyoto, Japan (a non-USAF dojo, but promoted by Yamada Sensei)

Shihan