New Year’s Recommendations 2020

by

The following list comprises the 2020 New Year’s recommendations for 5th dan and above, and Shihan.

The recently posted list on Aikikai Foundation’s website can be found here: Kagami Biraki Grading 2020

Godan

Penny Armitage – Austin Aikikai

Gene Batan – Aikido of Fairfield County

Christopher Ednie – Aikido of Red Bank

Kevin Farrell – Woodstock Aikido

Maurits Filet – Florida Aikikai

Kali Hewitt-Blackie – Regent Park Community Aikido

Alan Gay – Savannah Aikikai

Ronald Houle – Portland Aikido

Jordan Jordanov – Aikido of New Orleans

David Kedney – Midwest Aikido Center

Joel Leffert – Woodstock Aikido

Anthea Pascaris – Notting Hill Aikikai

Jonathan Weiner – Aikido of Charlotte

Brian Weidman – Aikido of San Antonio



Rokudan

Lynn Marshall – Two Rivers Aikikai

Mohamed Mounji – Aikido de la Montagne

Richard Nardi – Aikido Center of Atlanta

Eugene Nelson – Florida Aikikai

Andrew Newton – Palm Beach Aikikai

Marie Numata – Princeton Aikikai

Edward Stearns – Aikido Center of Atlanta

Nanadan

Masashi Numata – Princeton Aikikai

Shihan